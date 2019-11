Benfica B empata em Inglaterra

O Benfica B empatou 1-1 com as reservas do Newcastle na segunda jornada da Premier League International Cup.

Os ingleses marcaram primeiro por Francillette, mas os encarnados empataram por Daniel dos Anjos, ainda na primeira parte.

A equipa de Renato Paiva soma agora quatro pontos em dois jogos do Grupo C. O próximo jogo é contra o Blackburn Rovers.

11 do Benfica: Fábio Duarte, João Ferreira, David Zec, Kalaica, Frimpong, Diogo Mendes, Vukotic, Martin Chrien (Nuno Santos, 70m), Vinícius (Diogo Pinto, 82m), Daniel dos Anjos (Rodrigo Conceição, 82m) e Csoboth.