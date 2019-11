Battaglia antecipa final da Libertadores. "Jesus é o melhor treinador que tive"

Rodrigo Battaglia, médio do Sporting, destaca o "percurso impressionante" do Flamengo de Jorge Jesus e "os jogadores com muita qualidade" do River Plate, duas equipas que o argentino conhece bem e antevê o duelo, em declarações à "Sport TV".

"Conhecendo o que é o River, porque estamos sempre a ver o futebol argentino, é um clube que tem um treinador muito bom e com jogadores de muita qualidade. O Flamengo tem o mestre da tática, que está a fazer um percurso impressionante, em primeiro no campeonato e na final. São dois clubes muito grandes, de topo mundial, vai ser um jogo equilibrado e tático e quem acordar melhor vai ganhar", começa por dizer.

O percurso de Jorge Jesus no "Fla" não surpreende Battaglia, que diz que é o melhor treinador com quem já trabalhou na sua carreira.

"Não me surpreende porque estive com ele aqui. É muito bom treinador, o melhor que tive até agora, não me surpreende o que está a fazer no Flamengo", remata.

O Flamengo-River Plate joga-se este sábado, às 20h00, com acompanhamento ao minuto na Renascença.