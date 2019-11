Rúben Dias fora dos convocados para o Vizela

Rúben Dias é a grande ausência dos convocados do Benfica para a deslocação a Vizela, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O defesa-central fica de fora por opção e é poupado para o jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig.

O defesa-central foi titular nos dois jogos da seleção portuguesa de qualificação para o Europeu 2020 e Bruno Lage deixa-o de fora para o jogo contra a equipa do Campeonato de Portugal. Zivkovic e Fejsa também ficam de fora, por opção.

Há também três novos nomes no boletim clínico das águias. A Rafa Silva e Seferovic juntam-se David Tavares, com uma lesão muscular na coxa esquerda, Svilar, com uma tendinopatia, e Adel Taarabt, que falha o jogo devido a gripe.

Lage convocou 20 jogadores para a deslocação a Vizela, um jogo que decorre este sábado, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas e Zlobin;

Defesas: Ferro, Nuno Tavares, Conti, Tomás Tavares, Grimaldo, Jardel e André Almeida;

Médios: Pizzi, Gabriel, Samaris, Florentino, Gedson, Chiquinho, Caio Lucas e Cervi;

Avançados: Vinícius, Raul de Tomas e Jota.