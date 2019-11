Lage dá exemplo de João Félix para elogiar Jota

Jota pode ser o próximo talento a rebentar na equipa principal do Benfica. Bruno Lage, treinador do Benfica, deu o exemplo de João Félix para justificar a falta de golos do avançado na equipa principal.

"É uma questão de oportunidade. Quantos minutos tinha o Félix nesta altura do campeonato? Depois fez a segunda volta que fez, é uma moeda com duas faces. O Jota tem respondido e até tenho gostado mais dele fora do que no Estádio da Luz. Tem de confirmar quando tiver nova oportunidade, até porque já foi titular na Liga dos Campeões", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela.

O avançado de 20 anos soma oito jogos e zero golos esta temporada na euqipa principal.

Lage recorreu também a outra comparação para abordar o processo de adaptação do ponta-de-lança espanhol que custou 20 milhões aos cofres do clube encarnado.

"É preciso olhar para as palavras do Seferovic, que disse que precisou de um ano. No ano passado foi o melhor marcador e o primeiro ano dele tinha sido terrível. O Raúl sabe que tem estabilidade e confiança da nossa parte. É trabalhar da mesma forma e contribuir para o que é o trabalho da equipa", remata