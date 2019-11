Bruno Lage recebe aumento salarial no Benfica

Bruno Lage, treinador do Benfica, recebeu um aumento salarial. Depois de já ter anunciado, há um mês, que estaria na iminência de renovar contrato, o técnico das águias confirma que a duração do vínculo mantém-se até 2023 e dá o exemplo de José Mourinho no Tottenham.

"Não se trata de uma renovação, mas um aumento salarial, que o presidente reconheceu à equipa técnica. O melhor treinador do mundo assinou ontem e fez contrato até 2023, que é quando termina o meu, por isso não foi uma renovação", começa por dizer, em conferência de imprensa.

Apesar da recompensa, Lage garante que não discutiu valores com o presidente: "Nunca falei sobre nenhum valor, não discuto esse tipo de condições, como não fiz quando fui para equipa B, quando subi, quando me renovaram. A unica coisa que perguntei era onde podia assinar, porque não é pelas condições monetárias que as coisas não acontecem. Não me tira o sono".