Benfica testa em Vizela antes da Liga dos Campeões

Bruno Lage, treinador do Benfica, não tem intenções de fazer grandes rotações no onze inicial frente ao Vizela, que servirá de teste, após a pausa internacional, antes do jogo decisivo frente ao RB Leipzig, na Alemanha, na próxima quarta-feira, na Liga dos Campeões.

"A intenção não é rodar, mas apresentar a melhor solução. As reentradas têm sido com jogos da Taça e temos muita gente que fica muito tempo sem competir e não pode entrar a frio no jogo da Liga dos Campeões. Vamos ter uma equipa muito competente, como tivemos no jogo com o Cova da Piedade. Temos jogadores que não podem parar muito tempo, tem de jogar para estarem vivos, rotinados e com dinâmica. Os intervalos fora de competição não são benéficos", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O Vizela quer fazer história e ser "tomba-gigantes", uma intenção que Bruno Lage respeita. No entanto, o Benfica vai a Vizela para conseguir "outra boa reentrada em competição".

"Não pode haver espaço para facilidades, temos a mesma mentalidade que tivemos com o Cova da Piedade. A responsabilidade de seguir em frente é máxima e do outro lado querem fazer história, como já o fiz na minha carreira. O Sheffield também venceu o Arsenal por 3-0", explica.

A equipa minhota lidera a Serie A do Campeonato de Portugal, recebe elogios do técnico encarnado que garante que a sua equipa estará bem informado dos perigos do adversário.

"Eles têm feito uma campanha muito boa no seu campeonato, é uma equipa boa, com bom processo e que costuma jogar num 4-3-3. Temos conhecimento aprofundado da sua competência, mas foi uma forma de preparar dividida, pois olhamos para nós, o que temos feito de bom e aspetos a corrigir. Fizemos uma boa análise dos últimos três ou quatro jogos que ficaram para trás e ainda não tínhamos tip otempo de olhar", acrescenta.

Novo relvado para evitar lesões

O Benfica aproveitou a pausa internacional para instalar um novo relvado no Estádio da Luz, após várias queixas dos jogadores e equipa técnica. Lage recorda as lesões de Rafa Silva e Chiquinho para destacar a importância do novo tapete.

"Quando temos um relvado que nos causou duas lesões raras como são as do Chiquinho e Rafa, é preciso pensar na saúde dos jogadores", remata.

O Vizela-Benfica, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sábado, às 20h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.