"Habitués ou curiosos", são todos bem-vindos ao festival que vai pôr Évora a dançar

A associação portuguesa PédeXumbo (PX), a celebrar duas décadas de vida, vai promover, entre 22 e 24 de novembro, o “Desdobra-te”, o novo Festival de Dança e Outras Artes.

Criada em 1998, para promover a musica e a dança tradicional, a PX apresenta um novo festival em Évora, onde desenvolve a sua atividade, que vai espalhar-se por diversos pontos da cidade alentejana, prometendo “quebrar estereótipos e atravessar fronteiras no contexto da dança tradicional”, explica a organização.

A iniciativa surge depois do “sucesso em 2018 do “Festival 20 Anos PX – 20 Espaços, 20 Atividades, Mais que 20 Pessoas”, revela uma nota enviada à Renascença. Surge, precisamente, no mês de aniversário da PédeXumbo e “convida todos os que se identificam com a associação a percorrerem a cidade, que é a sua casa.”

Quanto à programação proposta, está organizada em dois grupos de acordo com o seu âmbito e público-alvo. “Serão satisfeitos tanto os impulsos dos habitués de festivais folk como os devaneios dos curiosos, que pelo seu contexto familiar ou gosto pessoal preferem uma experiência mais relaxada e abrangente”, acrescenta a associação.

Vão ser “dois públicos com características bastante diferentes”, podendo encontrar no Desdobra-te o “seu festival”, deixando em aberto a possibilidade de se cruzarem “e encontrem em dobragens e desdobragens consecutivas.”

A partir desta sexta-feira e até domingo, uma dezena de espaços da cidade-museu, recebem cerca de 40 atividades, entre oficinas de dança, bailes, passeios temáticos, concertos, oficinas de artes manuais, gastronomia, espetáculos para a infância, cinema, entre outras.

A PX destaca, entre outras iniciativas, “o concerto de Sebastião Antunes, os bailes com os franceses Laüsa e Duo Absynthe, as inúmeras atividades específicas para famílias e ainda as iniciativas relacionadas com o tema do festival”, ou seja, “partindo do conceito "desdobrar", fazem parte da programação uma série de oficinas relacionadas com o papel, onde se poderá aprender a fazer origami, encadernação ou flores de papel à moda do Festival de Mastros de São Teotónio.”

Há uma outra atividade que sugere aos participantes que “descubram a cidade através do passeio “Desdobrar Évora”, onde, em vários espaços-surpresa”, vai ser revelado, “através da dobragem e desdobragem de variados materiais junto das gentes locais.”

Envolver o mais possível a comunidade local neste novo festival, é uma das apostas da organização. Por isso mesmo, desde outubro que está a dinamizar um grupo, vez por semana, no Espaço Celeiros, em Évora, onde se estão a produzir peças em origami que podem ser encontradas na decoração do “Desdobra-te”.