​Foo Fighters anunciados no Rock in Rio - Lisboa 2020

A banda norte-americana Foo Fighters celebra 25 anos de carreira com um concerto no Rock in Rio – Lisboa, marcado para 21 de junho do próximo ano.



O grupo rock liderado pelo carismático Dave Grohl, ex-baterista dos Nirvana, é a primeira confirmação para o cartaz do Palco Mundo.

Os Foo Fighters estão neste momento a trabalhar no décimo álbum, que vai ser lançado em 2020, ano em que comemoram as "bodas de prata".

A banda norte-americana deverá brindar os fãs com temas novos e com clássicos, como “Concrete & Gold”, “Learn To Fly”, “Times Like These”, “My Hero”, “These Days”, “Everlong”, “Walk” ou “Run”, vencedora do Grammy de Melhor Canção Rock em 2018.