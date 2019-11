Dicionário Oxford escolhe “emergência climática” como palavra do ano

O Dicionário Oxford declarou esta quinta-feira como palavra do ano “emergência climática”, afirmando que, atualmente, reflete uma preocupação transversal a todo o mundo.

O uso desta expressão aumentou acentuadamente ao longo de todo este ano, sendo que, em setembro, a utilização detetada já era 100 vezes superior ao registado em 2018.



Este aumento decorre da maior consciencialização pública sobre as questões ambientais, que têm gerado diversos debates e discursos sobre o tema a nível global.

As inúmeras implicações das alterações climáticas estão cada vez mais evidentes em vários pontos do globo, como tem salientado o secretário-geral da ONU, António Guterres, um grande embaixador da expressão agora declarada "palavra do ano" pela organização britânica.