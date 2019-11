Coldplay suspendem digressões até serem "sustentáveis e positivas" para o ambiente

Os Coldplay decidiram parar de fazer digressões durante um a dois anos, devido a preocupações ambientais. A banda britânica vai lançar um novo álbum, “Everyday Life”, esta sexta-feira, mas decidiu não o promover na estrada enquanto não encontrar uma forma de tornar as suas digressões “não só sustentáveis, mas ativamente positivas” para o ambiente.

A informação foi avançada à BBC pelo vocalista, Chris Martin. “Todos nós temos de encontrar a melhor maneira de fazer o nosso trabalho”, disse o cantor.

“A nossa próxima digressão vai ser a melhor versão possível de uma digressão do género, em termos ambientais”, acrescentou Martin. “Ficaríamos desiludidos se não fosse neutra em carbono.”

A banda quer acabar com o uso de plásticos descartáveis e utilizar energia solar nos concertos. “A parte mais difícil é a parte dos voos”, diz Martin.

Em vez da digressão, a banda vai apresentar o novo álbum em Amã, na Jordânia, em dois concertos que serão transmitidos de forma gratuita no YouTube. Os concertos vão ser divididos entre os dois “lados” do álbum e serão transmitidos ao nascer do sol e ao pôr do sol de sexta-feira.

A Jordânia foi o país escolhido porque a banda queria “escolher um lugar no meio do globo onde normalmente não tocamos”.

“Este álbum pretende transmitir que não nos sentimos diferente de qualquer humano na Terra”, afirma o vocalista.