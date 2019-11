Mourinho pretende subtrair Bruno Fernandes ao Sporting

José Mourinho quer levar Bruno Fernandes para o Tottenham e o clube inglês poderá pagar, já em janeiro, os 70 milhões de euros que Frederico Varandas exigiu no verão. Os Spurs ofereceram 45 milhões a pronto mais 20 por objetivo e a proposta foi recusada.

Os três jornais desportivos garantem que o Tottenham vai avançar, colocando a dúvida sobre se o 14.º classificado da liga inglesa tentará a contratação de Bruno Fernandes já na próxima janela de mercado, ou se aguardam pelo fim da época.

O internacional português já declarou, em várias ocasiões, que tem o sonho de jogar em Inglaterra e o Tottenham, com Mourinho a treinador, poderá ser a oportunidade ideal. Bruno Fernandes, de 25 anos, cumpre a terceira temporada no Sporting. O médio tem contrato até 2023. Na temporada passada, marcou 32 golos, tornando-se no médio com mais golos marcados numa época, na história das principais ligas europeias.

Este ano, Bruno tem 9 golos, em 17 jogos.