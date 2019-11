Lesão de Coates não é grave

A lesão que Coates sofreu pela seleção do Uruguai não é grave. Os médicos do Sporting já tiveram acesso aos exames realizados e as conclusões apontam para uma lesão muscular de baixo grau na coxa direito. "A evolução ao tratamento será feita diariamente", explicam os leões na nota publicada no site.

O Sporting está fora da Taça de Portugal e só volta a competir na quinta-feira, em casa, com PSV, para a Liga Europa. Coates deverá recuperar a tempo do jogo.

Jesé Rodríguez foi a maior novidade para Silas. O espanhol está de regresso ao trabalho, bem como, os internacionais Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís e Luís Maximiano. Ristovski e Gonzalo Plata, que também estiveram ao serviço das seleções, são esperados na sexta-feira.

Os defesas João Oliveira, João Silva e Gonçalo Costa, e o médio Tomás Silva foram chamados ao treino da equipa principal. Battaglia e Fernando treinaram integrados, sob vigilância médica. Jovane Cabral continua entregue ao departamento médico e unidade de performance. Renan Ribeiro fez apenas tratamento.

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30.