Bruno Fernandes. Prémio dos jogadores “é um reconhecimento mais importante do que outros"

O médio Bruno Fernandes recebeu esta quinta-feira o prémio do Melhor 11 de 2019 da I Liga. O capitão do Sporting foi eleito pelos colegas e adversários.

O Sindicato dos Jogadores foi esta quinta-feira até à Academia Sporting, em Alcochete, para entregar a Bruno Fernandes o prémio.

Em declarações ao site do Sindicato dos Jogadores e à Sporting TV, Bruno Fernandes valorizou o facto de ter sido eleito pelos jogadores.

“Ser votado pelos jogadores é muito importante. É sinal de que quando jogo contra eles faço as coisas bem e que eles veem em mim um bom jogador. Este é um reconhecimento mais importante do que outros”, afirmou.

Bruno Fernandes espera ainda conquistar mais troféus.

“O jogador tem de estar sempre ao máximo nível e fazer o melhor pela equipa, para que depois possam aparecer prémios individuais como este”.

Bruno Fernandes faz um balanço positivo de 2019: “Tem sido um ano bom e muito importante para mim. Consegui terminar a época passada com duas taças, o prémio de melhor jogador e figurar no 11 do ano. Estou muito feliz por isso”.

Melhor 11: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Grimaldo (Benfica), Alex Telles (FC Porto), Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica) e Seferovic (Benfica).