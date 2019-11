Papa elogia Tailândia como exemplo no acolhimento dos migrantes

“Hoje mais do que nunca as nossas sociedades precisam de ‘artesãos da hospitalidade’, homens e mulheres que cuidem do desenvolvimento integral de todos os povos, no seio duma família humana que se empenhe a viver na justiça, solidariedade e harmonia fraterna”, concluiu.

Neste assunto, disse, Francisco pensa sobretudo “nas mulheres e nas crianças de hoje que são particularmente feridas, violentadas e expostas a todas as formas de exploração, escravidão, violência e abuso. Expresso o meu agradecimento ao Governo tailandês pelos seus esforços para extirpar este flagelo, bem como a todas as pessoas e organizações que trabalham incansavelmente para erradicar este mal e proporcionar um caminho de dignidade”.

Num discurso às autoridades civis da Tailândia, onde estiveram presentes também os membros do corpo diplomático acreditados àquele país, Francisco avisou que “não se pode ignorar a crise migratória. A própria Tailândia, conhecida pela hospitalidade que tem oferecido aos migrantes e refugiados, viu-se perante esta crise devido à fuga trágica de refugiados dos países vizinhos" e pediu "que a comunidade internacional atue com responsabilidade e clarividência, possa resolver os problemas que levam a este êxodo trágico e promova uma migração segura, ordenada e regulamentada.”

Esta terça-feira, no seu primeiro discurso na Tailândia, Francisco elogiou a forma como aquele país tem acolhido refugiados de muitos dos países vizinhos e pediu às sociedades de todos os países do mundo que saibam ser “artesãos da hospitalidade”, dizendo que este é “um dos principais problemas morais colocados à nossa geração”.

Mesmo do outro lado do mundo, o Papa Francisco não esquece os dramas dos refugiados e migrantes que saem dos seus países em busca de melhores condições de vida. Esta tem sido uma preocupação constante do Papa desde a sua eleição em 2013.

Tolerância religiosa

Durante o seu discurso com as autoridades Francisco referiu ainda a histórica tolerância da Tailândia para com as diferentes culturas e religiões. Este respeito pela identidade dos povos é algo a ser protegido em tempos de globalização, alertou. “A época atual está marcada pela globalização, considerada com demasiada frequência em termos estritamente económico-financeiros e propensa a cancelar as notas essenciais que configuram e geram a beleza e a alma dos nossos povos; ao contrário, a experiência concreta de uma unidade que respeite e salvaguarde as diferenças serve de inspiração e incentivo para quantos têm a peito o mundo tal como o desejamos legar às gerações futuras.”

Depois deste encontro com as autoridades civis Francisco foi recebido pelo Supremo Patriarca da comunidade budista tailandesa, que representa a esmagadora maioria da população daquele país asiático, onde sublinhou o facto de a pequena comunidade católica, que remonta à chegada àquele país de portugueses, há cinco séculos, ter vivido quase todo este tempo “em harmonia com os seus irmãos e irmãs budistas”.

Esta harmonia é a base sobre a qual se pode edificar um trabalho comum em favor dos mais pobres e pelo cuidado do planeta. “Desejo reiterar o meu empenho pessoal e o de toda a Igreja no fortalecimento de um diálogo aberto e respeitoso ao serviço da paz e do bem-estar deste povo. Graças aos intercâmbios académicos, que permitem uma maior compreensão mútua, e também ao exercício da contemplação, da misericórdia e do discernimento – tão comuns às nossas tradições –, poderemos crescer num estilo de boa ‘vizinhança’. Poderemos promover entre os fiéis das nossas religiões o desenvolvimento de novos projetos de caridade, capazes de gerar e incrementar iniciativas concretas no caminho da fraternidade, especialmente com os mais pobres, e em referência à nossa casa comum tão maltratada.”