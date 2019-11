Institutos Religiosos mobilizados para a Jornada Mundial da Juventude 2022

A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) apelou à mobilização dos seus membros para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2022, em Lisboa, sendo incentivada a colaborar pelos coordenadores-gerais do Comité Organizador Local.

Num comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA, a CIRP informa que o coordenador para a área pastoral da JMJ 2022, D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa, solicitou a participação das congregações religiosas através da nomeação de representantes dos movimentos juvenis.

O responsável, que acompanha o setor da pastoral juvenil da Igreja Católica a nível nacional, salientou que os próximos três anos são um tempo de evangelização do mundo juvenil, desejando que os jovens se possam sentir mais parte da Igreja e reflitam sobre a dimensão vocacional.

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1,39) é o tema da próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, no verão de 2022.

O coordenador-geral para o setor logístico-operativo, D. Américo Aguiar, também esteve na assembleia na CIRP e referiu que o sucesso do encontro mundial “só poderá acontecer se os jovens, dos 14 aos 30 anos, se inscreverem” solicitando a colaboração dos Institutos Religiosos.

Segundo o comunicado, o bispo auxiliar de Lisboa apelou à colaboração como voluntários nacionais e internacionais, como tradutores dos materiais a divulgar e solicitou ainda apoio económico.

O Comité Organizador Local da JMJ 2022 tem a decorrer o concurso para a imagem gráfica (logótipo) e para o hino da jornada e no Domingo de Ramos do próximo ano, o Papa Francisco vai entregar os símbolos – Cruz e Ícone Mariano – a uma delegação portuguesa no Vaticano.