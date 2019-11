Uribe e Luís Díaz de regresso ao Olival a três dias do Vitória de Setúbal

Sérgio Conceição já conta com o grupo completo para a preparação da receção ao Vitória de Setúbal, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Luís Díaz e Matheus Uribe foram os últimos dos jogadores castigados a regressar ao Olival.



Os dois colombianos falharam o jogo no Bessa após violarem o regulamento interno do clube e regressaram do compromisso com a seleção. Os outros dois castigados, os argentinos Marchesín e Saravia, já treinaram na quarta-feira.

Para além de Uribe e Díaz, também Diogo Costa, Diogo Leite, Nakajima, Mbemba e Aboubakar integraram a sessão, após representarem as respetivas seleções.

Fábio Silva é a grande boa novidade da sessão. O avançado chegou condicionado da seleção sub-19, realizou dois treinos condicionado, e integrou a sessão desta quinta-feira sem qualquer limitação.

Pepe (treino condicionado), Sérgio Oliveira (treino condicionado) e Romário Baró (treino condicionado e ginásio) continuam a figurar no boletim clínico portista.

O plantel portista volta a treinar na sexta-feira. FC Porto prepara a receção ao Vitória de Setúbal, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Jogo marcado para domingo, às 17h30, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.