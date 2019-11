Ministra da Agricultura: "Temos de ser cada vez mais rigorosos na gestão da água"

A nomeação de Maria do Céu Albuquerque surpreendeu tudo e todos. Ex-secretária de Estado do Desenvolvimento Regional desde fevereiro deste ano, foi durante quase uma década presidente da Câmara de Abrantes e, desde 2013, líder do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo. Desempenhou entre vários outros cargos o de membro do Conselho Económico e Social.

Em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", Maria do Céu Albuquerque é enfática ao defender a preocupação com a sustentabilidade que é transversal a todas as áreas do Governo, mas receosa em tomar posição sobre questões sensíveis da área que tutela, como o olival regado do Alqueva ou a construção de novas barragens.

A nova ministra mostra-se confiante na conciliação entre diferentes modelos de agricultura (produtiva/tradicional, empresarial/familiar) e não receia que os planos para a descarbonização afetem a competitividade do setor.

Com as Florestas dependentes do Ministério do Ambiente, o Desenvolvimento Rural na alçada do Ministério da Coesão Territorial, além da parte do mundo rural que sempre respondeu ao Turismo, a senhora ministra fica a mandar em quê?

A Agricultura vai continuar a fazer o seu papel, nomeadamente no apoio ao pequeno agricultor, à agricultura familiar, ao grande empresário e também ao setor da transformação e ao desenvolvimento rural que fica dentro do nosso Ministério. Temos de olhar para o que Portugal precisa, não de uma forma sectária mas de uma forma transversal, onde sejamos capazes de fazer as pontes com outras áreas governativas para podermos ir mais longe. Vamos ter de trabalhar de forma muito próxima com a Coesão Territorial, que vai gerir os fundos da coesão enquanto nós vamos trabalhar com os fundos da Política Agrícola Comum, e com a Floresta, sob tutela do Ambiente, vamos com certeza fazer um trabalho que vai servir o país e é isso que interessa.