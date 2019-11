PSP e GNR em protesto prestam homenagem aos "secos e molhados" no Terreiro do Paço

Os agentes da PSP e militares da GNR concentraram-se em frente ao Ministério da Justiça, já depois de cerca de 13 mil agentes das forças de segurança terem participado num protesto convocado pelas associações sindicais da PSP e da GNR frente à Assembleia da República, de acordo com números da organização.

Centenas de elementos das forças de segurança em protesto desfilaram ao final da tarde desta quinta-feira até ao Terreiro do Paço, em Lisboa.

Há vários grupos de velas acesas em homenagem aos “secos e molhados”, uma manifestação de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) no Terreiro do Paço, ocorrida em 1989 e que acabou com uma carga policial e canhões de água, num frente a frente entre agentes em protesto e agentes em serviço.