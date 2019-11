Morreu o jornalista António Tavares Teles

Morreu o jornalista e escritor António Tavares Teles, avançou esta quinta-feira a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Tinha 77.

Natural do Pinhão, no Alto Douro, António Tavares Teles faleceu no Algarve, onde tinha uma galeria de arte.

Como jornalista, destacou-se na área do desporto e trabalhou em vários órgãos de comunicação social, desde jornais, à rádio TSF e televisão.

Também escreveu textos para o humorista Herman José, nomeadamente para a personagem "Estebes", um comentador de futebol com pronúncia do Norte.



Opositor à ditadura nos tempos do Estado Novo, Tavares Teles saiu de Portugal e soube da notícia da revolução de 25 de Abril de 1974 quando estava em Bruxelas.