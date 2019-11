"Falha processual" tira pulseira eletrónica a arguido suspeito de violência doméstica

O julgamento de um caso de violência doméstica, em Braga, ficou marcado pela indicação do juiz para que fosse retirada a pulseira eletrónica ao arguido, por já ter expirado o prazo para a aplicação daquela medida de coação.

A vítima, uma mulher de 45 anos, confessou à Lusa que a decisão a deixou “ainda mais apavorada” e “literalmente entregue” à sua sorte.

“Se até aqui, mesmo com pulseira, ele já me fazia a vida num inferno, a partir de agora temo muito pelo que possa vir a acontecer, a mim e à minha filha. Se calhar, vou ser mais uma para as estatísticas [das vítimas mortais de violência doméstica]”, referiu.