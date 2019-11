Associação da GNR contra discurso de André Ventura no protesto das forças de segurança

“Não o deveria ter feito. Infelizmente, aconteceu. Foi um erro por parte do deputado, não foi um erro por parte dos manifestantes. Mas ele como deputado deveria saber que não o poderia saber”, sublinha César Nogueira.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), critica o discurso do deputado do Chega, André Ventura, na manifestação das forças de segurança, desta quinta-feira, em Lisboa. César Nogueira fala em "aproveitamento político".

Mais de 13 mil elementos da PSP e militares da GNR manifestaram-se em Lisboa, junto ao Parlamento, para exigir que o Governo cumpra as promessas e atenda às suas reivindicações de melhorias salariais e profissionais.

O deputado do Chega, André Ventura, saiu da Assembleia da República e foi saudar os manifestantes. Depois, usou um megafone da organização da manifestação de polícias para fazer um discurso.

Vários outros políticos foram cumprimentar os manifestantes em frente à Assembleia da República e prestar declarações à comunicação social, mas André Ventura foi mais longe e subiu ao palco improvisado numa camioneta e usou o megafone da organização do protesto para fazer um discurso para a multidão.



O protesto desta quinta-feira, que decorreu de forma pacífica de juntou cerca de 13 mil manifestantes, pode voltar a repetir-se a 21 de janeiro, se o Governo não encontrar uma resposta para as reivindicações das forças de segurança já no Orçamento do Estado para 2020.

"Caso não vejamos contemplado no Orçamento do Estado para 2020 o montante para solucionar parte das reivindicações teremos que vir fazer outra manifestação no dia 21 de janeiro para mostrar novamente esse descontentamento, porque estamos fartos de promessas", sublinhou César Nogueira.