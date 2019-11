"As cidades correm o risco de ser parques temáticos", diz comissário da Concreta

"A pressão turística está a empurrar os habitantes para fora desses centros", quando "os próprios turistas também é na vida real da cidade que têm interesse". Assim, para o arquiteto, "é de interesse turístico colmatar estas falhas" e "potenciar a utilização de edifícios para habitação, ou para o mercado do arrendamento, lado a lado com edíficios que desempenham esse papel mais turístico".

Diogo Aguiar nota, porém que o turismo resulta em algumas adversidades. "Assistimos, nos principais centros urbanos do Porto e de Lisboa, aos edíficios a serem convertidos em hóteis, ao comércio tradicional a dar lugar à restauração", o que representa "um risco de as cidades se aproximarem de parques temáticos, esvaziadas da sua real função".

Construção pode ser marca distintiva do país

Carla Maia, outro dos elementos da organização da Concreta, concorda com a tese de Diogo Aguiar e defende que, no futuro, Portugal será conhecido "pela área da construção e pela forma como constrói os seus produtos, da mesma forma como é hoje conhecido pelo turismo".



A organizadora vê a exposição como "um evento multidisciplinar que pretende elevar a construção a um outro nível, com soluções que se acredita serem uma mais-valia para quem trabalha a disciplina, tanto da arquitetura, como da engenharia, oferencendo soluções inovadoras e uma nova perspetiva mais criativa ao negócio da construção".



Numa época em que as alterações climáticas e a sustentabilidade são tópicos fulcrais da atualidade, Carla Maia reconhece que "a sustentabilidade ainda não é uma realidade" em Portugal, mas que é algo a trabalhar.

"Os jovens arquitetos já têm muita consciência da necessidade de construir de forma diferente", afiança.



A esses jovens, o comissário da Concreta aconselha a experimentarem "uma prática num escritório internacional", por considerá-la "altamente benéfica, mesmo que por tempo reduzido". A ideia, diz Diogo Aguiar, é ficar exposto a "formas de pensar, referências projetuais e modelos de negócio totalmente distintos daqueles que são praticados em Portugal".

Até domingo, profissionais de vários setores vão poder visitar a Concreta, uma feira organizada pela Exponor Exhibitions, em parceria com a Ordem dos Arquitetos - Seção Regional Norte e Ordem dos Engenheiros - Região Norte, e que pretende posicionar-se como um fórum de ideias e tendências. Além de arquitetura, o evento vai integrar disciplinas criativas como o design, sustentabilidade e inovação.



A feira deste ano vai contar também com a 2.ª edição do Prémio Concreta Under 40 by CIN, que irá distinguir os novos talentos da arquitetura nacional.