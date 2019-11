Arranca manifestação de polícias. Movimento Zero vende t-shirts a um euro

Pelas 14h, centenas de agentes estavam já reunidos no Marquês de Pombal, gerando condicionamentos no trânsito. Dali, os manifestantes, já na ordem dos milhares, seguiram rumo à Assembleia da República, onde há uma concentração marcada para as 16h.

Elementos da PSP e da GNR têm marcada para esta quinta-feira à tarde uma manifestação para pressionarem o novo Governo a cumprir as reivindicações da classe e as promessas da anterior legislatura.

Ao lado de um quiosque de informações no Parque Eduardo VII, elementos do chamado "Movimento Zero" vendiam t-shirts a um euro cada. Desde que a manifestação foi convocada que se têm gerado receios quanto ao movimento inorgânico, criado há cerca de seis meses dentro das forças policiais e que tem marcado várias das ações de protesto das polícias contra o Governo de António Costa.

Apesar de o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, se ter reunido na quinta-feira passada com os sindicatos mais representativos da PSP e na segunda-feira com a APG/GNR, as estruturas decidiram manter o protesto para hoje, por considerarem que ainda não está definido um calendário para a resolução rápida das suas reivindicações, existindo apenas uma agenda de reuniões negociais.

Em comunicado, o gabinete do ministro informou que está em "preparação, em diálogo com os sindicatos e as associações profissionais, a nova Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do MAI [Ministério da Administração Interna], para a período pós-2021, dando continuidade ao diploma que, desde 2017, permitiu instituir um novo modelo de gestão estrutural e plurianual de investimentos a realizar nas várias valências operacionais".

São Bento com segurança reforçada

Durante a manhã, começou a ser montada uma barreira de segurança junto à Assembleia da República, onde os polícias pretendem concentrar-se a partir das 16h.

Maria Alves sobe a calçada da Estrela e chega a arfar à porta do seu local de trabalho. Leva a mão ao bolso e pega na chave para entrar no edifício onde trabalha como mulher a dias. Apesar do esforço e do cansaço, difícil vai ser na hora de sair, por causa da manifestação.

"Como é que eu vou chegar a casa?", desabafa com a Renascença. "Não faço ideia, vamos ver, não sei como vai ser. Vou sair mais cedo e tentar ir por Campo de Ourique."