O Sporting iniciou a defesa do título de campeão europeu de futsal com uma vitória convincente sobre os croatas do Novo Vrijeme, por 4-0. Foi o primeiro jogo da ronda de Elite da Liga dos Campeões do futsal, que decorre na Sibéria.

Alex, Pany Varela, Leo e Pauleta marcaram os golos do Sporting. A equipa portuguesa joga com o Ayat, do Cazaquistão, na segunda jornada. O último jogo é frente à equipa da casa, os russos do Tyumen.