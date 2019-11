Celtics sofrem segunda derrota da semana

Os Boston Celtics estiveram sem perder desde a jornada inaugural da NBA, conquistaram dez vitórias consecutivas, mas esta semana voltaram a perder. Depois de Sacramento, a equipa deu um salto ao Arizona para derrotar os Suns, por 85-99, e na última madrugada voltou à Califórnia e perdeu em Los Angeles, com os Clippers, por 107-104, após prolongamento.

A ausência de Gordon Hayward, a recuperar de lesão, é um dos fatores que pode ajudar a explicar o momento dos Celtics, que ainda assim lutaram até ao último segundo frente a uma das equipas mais fortes da liga. Jayson Tatum foi o melhor marcador da partida, com 30 pontos e do lado visitante destaque, ainda, para Kemba Walker que ficou próximo do duplo-duplo (13 pontos, nove ressaltos).

O melhor marcador dos Clippers foi o melhor suplente da NBA, Lou Williams. O jogador, de 33 anos, marcou 27 pontos. Esta época, Williams tem médias por jogo revelantes para um jogador que não entra no cinco inicial: 22,5 pontos, 5,7 assistências e 3,7 ressaltos. Paul George contribuiu com 25 pontos, oito assistências e cinco ressaltos; Patrick Beverly fez duplo-duplo: 14 pontos e 16 ressaltos, aos quais juntou sete assistências. Kawhi Leonard teve uma noite mais discreta do que é habitual, com 17 pontos, seis ressaltos e três assistências.

Esta é a 10.ª vitória dos LA Clippers, em 15 jogos. "Score" que os coloca no quarto posto da Conferência Oeste. Os Celtics, com 11 vitórias e três derrotas, estão na frente da Conferência Este, com o mesmo registo dos Milwaukee Bucks.

NBA

Resultados

LA Clippers-Boston Celtics, 107-104

Philadelphia 76ers-New York Knicks, 109-104

Washington Wizards-San Antonio Spurs, 138-132

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, 127-135

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, 101-91

Miami Heat-Cleveland Cavaliers, 124-100

Toronto Raptors-Orlando Magic, 113-97

Dallas Mavericks-Golden State Warriors, 142-94

Chicago Bulls-Detroit Pistons, 109-89

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz, 95-103

Denver Nuggets-Houston Rockets, 105-95