O Benfica perdeu com os italianos do Pesaro, por 5-1, no primeiro jogo da ronda de Elite da Liga dos Campeões do futsal, no Cazaquistão. A equipa portuguesa fica com o apuramento para a "final four" comprometido e mesmo duas vitórias nos jogos que restam poderão não chegar.

Robinho foi o autor do único golo do Benfica. O próximo jogo dos encarnados é frente aos espanhóis do El Pozo Múrcia. A terceira partida será frente à equipa da casa, o Kairat.