Rio Ave segura Nuno Santos por mais uma temporada

O Rio Ave anunciou que prolongou contrato com o avançado Nuno Santos por mais uma temporada, com o vínculo a ser válido agora até 2023.

O extremo de 24 anos cumpre a terceira época no clube de Vila Conde. Chegou em 2017/18, mas uma grave lesão retirou o jogador de competição durante praticamente toda a última temporada. Esta época, é um dos jogadores mais utilizados por Carlos Carvalhal, com quatro golos apontados em 14 jogos.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, Nuno Santos mostrou-se satisfeito pelo novo vínculo.

"É, para mim, um dia especial e feliz. Significa a renovação de uma ligação com um clube que me diz muito e onde tenho tido todas as condições para me desenvolver enquanto jogador. É um clube que me ajudou muito, que me valorizou e onde me sinto extremamente apoiado por todos", diz.

Antes de chegar ao Rio Ave, onde fez uma época nos juniores, Nuno Santos representou o FC Porto e terminou a formação no Benfica, onde fez dois jogos na equipa principal. Esteve emprestado ao Vitória de Setúbal antes e assinar, em definitivo, pelo Rio Ave.