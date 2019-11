O desejo de Mourinho

José Mourinho e Bruno Fernandes são os grandes destaques do dia, nos jornais desportivos. O novo treinador do Tottenham pretende contratar o jogador do Sporting já em janeiro.

"Mourinho abre a porta a Bruno", escreve "A Bola". O técnico aprecia as qualidades do capitão do Sporting e pode ser decisivo na transferência. Mourinho assinou até 2023, com salário anular de 17,5 milhões de euros.

"Special Bruno", lê-se na manchete do "Record". Leões disponíveis para negociar em janeiro, mas saída no verão é mais provável. Robertone continua no radar da SAD do Sporting. O "Record" conta tudo sobre o primeiro dia de Mourinho no Tottenham. Deu abanão no balneário. Desvalorizou "mind games" do passado. Transmitiu mensagem de união. Falou individualmente com os líderes da equipa. Mostrou e disse que a 14.ª posição da Premier League não é o lugar deles.

"O Jogo" revela que 70 milhões de euros podem pagar a saída de Bruno Fernandes em janeiro.

A manchete do jornal da Global Media é dedicada ao FC Porto: "Com tudo na Taça". Sérgio Conceição não facilita e vai apresentar nomes mais fortes contra o Vitória de Setúbal. Corona, Otávio e Marega devem estar no ataque. Marchesín e Saravia reintegrados.

O "Record" anuncia que Bruno Lage vai acertar novo vínculo antes do jogo do Leipzig. "A Bola" conta que Dany da Mota, avançado português da Juventus, não descarta mudança para o FC Porto.

No Brasil, loucura pela presença do Flamengo na final da Libertadores. A equipa já está em Lima, no Peru, onde no sábado defronta o River Plate. "Nunca vi nada assim", confessa Jesus.