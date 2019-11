Nuno Valente: "Tottenham é o projeto ideal para Mourinho"

Nesta entrevista à Renascença , Nuno Valente, que conhece bem o futebol inglês, onde jogou no Everton, recomenda a Mourinho que, como primeiro passo, se adapte à realidade do clube. "Penso que para ele vai ser muito importante adaptar-se o mais rápido possível. Quando começar agora o campeonato e ao longo das jornadas vai-se notar a evolução dos jogadores. Penso que nas primeiras semanas vai tentar tirar o melhor dos jogadores e tentar que ganhem confiança para que as coisas possam melhorar", observa.

"Penso que é o momento certo, porque vai encontrar uma equipa que, neste momento, não está no seu melhor. Ele gosta muito de ter projetos onde as suas equipas começam de baixo para cima e, neste momento, o Tottenham não está numa boa fase. Ele vai com essa ideia de erguer o Tottenham outra vez. Certamente, para ir buscar o Mourinho é porque no futuro o projeto deve ser muito interessante. O Tottenham é uma das grandes equipas de Inglaterra e foram buscar um treinador para no futuro lutarem pelo título", acredita.

Nuno Valente considera que o Tottenham é o clube ideal para José Mourinho. O antigo jogador do treinador português, no Porto e em Leiria, sublinha que se trata de um projeto de reabilitação e Mourinho tem o perfil certo para assumir a empreitada.

Ataque a Bruno Fernandes e a confiança como prioridade

Nuno Valente determina que injetar confiança nos jogadores é fundamental. O ataque ao mercado de janeiro, na sua opinião pode esperar.

"O Tottenham tem um bom plantel. É preciso ter atenção ao plano psicológico, porque os jogadores são praticamente os mesmos que fizeram uma grande época o ano passado. Este ano não está a ser fácil. Mourinho vai tentar dar confiança aos jogadores e obter bons resultados. Agora, no mercado de janeiro vai abrir as portas para novos jogadores que preencham as carências da equipa", afirma, com Bruno Fernandes no horizonte.



A chegada de José Mourinho ao Tottenham pode abrir a porta ao médio do Sporting. Bruno é um desejo antigo do clube inglês. Já no último verão o Tottenham chegou a apresentar uma proposta para aquisição do médio internacional português do Sporting, mas os valores em cima da mesa não convenceram os dirigentes leoninos.

Mourinho tem como primeiro objetivo recuperar uma equipa que está no 14.º lugar da Premier League, mas que nas últimas quatro temporadas ficou sempre o entre a segunda e a quarta posições. Este Tottenham, que era guiado por Maurício Pochettino, foi derrotado pelo Liverpool na final da Liga dos Campeõesm na época passada. Perante este cenário, Nuno Valente considera que esta aposta do clube londrino encaixa que nem uma luva no ADN competitivo de José Mourinho.