A UEFA anunciou um castigo ao Feyenoord, adversário do FC Porto na Liga Europa. Em causa, distúrbios causados durante a visita a casa do Young Boys.

O clube holandês está proibido de ter adeptos no próximo jogo como visitante (no estádio do Dragão, a 12 de dezembro) e aplicou uma multa de 55 mil euros.

No grupo G, Rangers e Young Boys lideram, com 7 pontos, FC Porto e Feyenoord têm quatro.