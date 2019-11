"As portas estão sempre abertas para o Pochettino", diz Mourinho

José Mourinho não esquece o trabalho do seu antecessor no Tottenham, Mauricio Pochettino, demitido na terça-feira. Em declarações na conferência de imprensa de apresentação, o português elogia o trabalho feito pelo argentino nos últimos cinco anos e meio no clube londrino.

"Tenho de falar do Mauricio, e com alguma tristeza. Tenho de lhe dar os parabéns pelo trabalho que fez. O clube vai sempre ser a casa dele, o centro de treinos vai ser sempre o seu centro de treinos e pode voltar quando quiser. As portas estão sempre abertas", disse.

Pochettino não conquistou qualquer troféu nos "Spurs", mas alcançou a final da Liga dos Campeões na última temporada. Mourinho perspetiva um futuro brilhante para o argentino.

"Pela minha experiência, amanhã é um novo dia e vai voltar a encontrar felicidade. Vai encontrar um grande clube e terá um grande futuro", remata.