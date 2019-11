Grimaldo candidata-se à seleção espanhola

Álex Grimaldo quer ir à seleção. O lateral-esquerdo tem sido um dos destaques do Benfica nas últimas temporadas e não esconde o objetivo de chegar à "La Roja".

"Quero ir à seleção", disse, de forma curta e direta, em entrevista à agência EFE sobre os seus objetivos de futuro.

Grimaldo foi presença assídua nas seleções de formação espanhola, mas nunca foi opção na seleção principal. O defesa chegou ao Benfica em janeiro de 2016, proveniente da equipa B do Barcelona. Desde então assumiu-se como imprescindível na equipa das águias, tendo já sido associado a vários gigantes do futebol europeu.

Félix vale "120 milhões ou mais"

Grimaldo cruzou-se com João Félix na equipa principal do Benfica, na última temporada, e deixou grandes elogios ao atual jogador do Atlético de Madrid.

"Vale isso ou mais. Nem parecia que tinha acabo de subir da equipa B quando chegou ao plantel principal. Embora seja jovem, pode resolver um jogo. Os clubes fortes vêm aqui e levam-nos, é difícil mantê-los cá", remata.