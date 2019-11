Lizzo, Billie Eilish e até Michelle Obama. E os Grammys de 2020 vão para…

Além de álbum do ano, Lizzo está nomeada para "Gravação do Ano", "Música do Ano", "Melhor Novo Artista", "Melhor Performance Individual Pop", "Melhor Performance R&B", "Melhor Performance R&B Tradicional" e "Melhor Álbum Urbano Contemporâneo".

Lizzo arrecadou oito nomeações, sendo uma delas a mais prestigiada, a de álbum do ano. Mas levar o importante troféu para casa pode não ser tarefa fácil para a artista de Detroit, pois estão também nomeados Ariana Grande, Billie Eilish, Bon Iver, H.E.R, Lana Del Rey, Lil Nas X e Vampire Weekend.

Já Billie Eilish, que regressa a Portugal em 2020 para o NOS Alive, é, a par do rapper Lil Nas X, a segunda maior nomeada, conseguindo 6 nomeações.

Ariana Grande aparece logo a seguir com cinco indicações, devido ao seu álbum "Thank U, Next", lançado em fevereiro e a uma colaboração com o duo Social House.

O documentário "Homecoming" e a música "Spirit" do filme "Rei Leão", lançado este ano, trazem Beyoncé de volta aos nomeados, com quatro indicações.

Taylor Swift, uma das caras mais conhecidas da premiação e que se estreia para o ano em Portugal, conseguiu três indicações, todas graças ao seu último álbum "Lover", lançado no verão.

Lady Gaga também não foi esquecida e conseguiu, tal como Taylor Swift, três nomeações, graças ao filme "Assim Nasce Uma Estrela", em que é protagonista.



A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, é a surpresa entre os nomeados, graças ao seu álbum falado "Becoming".

A lista dos nomeados:



Gravação do ano

Hey Ma - Bon Iver

Bad Guy - Billie Eilish

Hard Place - H.E.R.

7 Rings - Ariana Grande

Talk - Khalid

Turth Hurts - Lizzo

Old Town Road - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Sunflower - Post Malone feat. Swae Lee

Canção do ano

Always Remember Us the Way - Lady Gaga

Bad Guy - Billie Eilish

Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Hard Place - H.E.R.

Lover - Taylor Swift

Norman F***ing Rockwll - Lana Del Rey

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Truth Hurts - Lizzo

Álbum do ano

I, I - Bon Iver

Norman F***ing Rockwell - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where do We Go? - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used to Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

Father of the Bride - Vampire Weekend

Melhor artista revelação

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tanks and the Bangas

Yola

