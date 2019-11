Grupo Stromp entrega prémio a Varandas e lamenta polémica

Frederico Varandas vai mesmo ser eleito dirigente do ano na gala dos "Prémios Stromp", apesar da polémica em torno da nomeação para o galardão.

Depois dos rumores da nomeação, estalou mais uma polémica no clube de Alvalade. O presidente do clube tem dividido apoio entre os adeptos, com uma franja dos apoiantes a pedir a demissão de Varandas nos últimos meses.

Em comunicado divulgado no site oficial do Sporting, o Grupo Stromp "lamenta a polémica da especulação que se instalou à volta da atribuição dos Prémios Stromp deste ano, bem como as falsidades que foram propaladas, nomeadamente quanto a pretensos resultados de votações efectuadas no seio do grupo".

A cerimónia está marcada para o dia 18 de dezembro e vai também distinguir Bruno Fernandes como futebolista do ano, o judoca Jorge Fernandes como atleta do ano, Joelson Fernandes como prémio Academia e Tomás Silva e Erick Mendonça como revelações.

Conheça todos os vencedores:

1. Prémios por escolha (14)

O atleta do ano: Jorge Fonseca (judo)

A atleta do ano: Fernanda Silva (voleibol)

Futebolista: Bruno Fernandes (futebol)

Revelação: Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal)

Academia: Joelson Fernandes (futebol)

Técnico do ano: Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo)

Seccionista: João Alves (hóquei em patins)

Dedicação: Nelson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)

Dirigente: Frederico Varandas (presidente do Clube e da Sporting CP, SAD)

Saudade: Rui Jordão (antigo futebolista, falecido em 18 de Outubro de 2019)

Especial: Jorge Maria (funcionário do Clube)

2. Prémios por inerência (27)

2.1. Europeus (17)

Equipa feminina atletismo corta-mato – Campeã da Europa

Equipa feminina atletismo pista – Vice-campeã da Europa

Equipa masculina atletismo corta-mato – Medalha de bronze

Equipa masculina futsal – Vencedora da Champions League

Equipa masculina de hóquei em patins – Vencedora da Champions League e da Taça Continental

Equipa masculina de goalball – Bicampeã da Europa

Equipa feminina de goalball – Campeã da Europa

Equipa masculina de judo – Campeã da Europa

Madjer, Belchior, Rui Coimbra e Tiago Petrony - futebol de praia – Campeões Europeus por Portugal

Nuno Pereira - atletismo – Campeão Europeu 1500 m sub-20

Wilsa Gomes - judo – Medalha de bronze no Campeonato da Europa sub-23 (-57 kg)

Diogo Carvalho - ténis de mesa – Vice-campeão Europeu por Portugal

João Soldado - ténis de mesa adaptado – Campeão da Europa IAADS ITTAD singulares, pares e pares mistos

João Vaz - Natação adaptada – Campeão Europeu nos 200 m bruços e mais sete medalhas conquistadas, dois recordes europeus e cinco nacionais.

2.1. Mundiais (10)

Ângelo Girão - hóquei em patins - Campeão Mundial por Portugal

Diogo Ganchinho - ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

Diogo Abreu – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

Pedro Ferreira – ginástica/trampolins – Vice-campeão Mundial “all around” por Portugal

João Vieira - atletismo – Vice-campeão Mundial 50 km marcha

Naide Gomes - atletismo – Medalha bronze salto em comprimento Campeonato Mundial 2009

André Santos – kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-63,5 kg)

Ricardo Fernandes - Kickboxing – Vice-campeão Mundial WAKO Low Kick (-81 kg)

Carolina Duarte - atletismo – Vice-campeã Mundial 400 m - T13

Carolina Paim - atletismo – Medalha de bronze - 400 m - T20