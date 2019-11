Francisco já está na Tailândia, onde o Cristianismo chegou com os portugueses

O Papa Francisco chegou esta quarta-feira à Tailândia, depois de um longo voo.

O Papa aterrou em Banguecoque às 12h30 locais, madrugada na Europa e foi de imediato descansar, não tendo qualquer atividade pública marcada para este dia.

Os eventos papais começam apenas na manhã de quinta-feira. Às 9h (2h em Lisboa) Francisco será recebido pelo Governo, tendo uma reunião com o primeiro-ministro, seguido de encontros com as autoridades cívicas e membros do corpo diplomático acreditado à Tailândia.

Depois Francisco será recebido pelo líder da comunidade budista da Tailândia.

O primeiro contacto com a comunidade cristã do país será às 11h15 locais com uma visita ao hospital de São Luís durante o qual o Papa se encontrará com o pessoal médico e com os doentes.

A tarde de quinta-feira é reservada para um encontro com o Rei Vajiralongkorn, no Palácio Real e o dia termina com missa no Estádio Nacional, às 18h (11h em Lisboa).

O dia de sexta-feira será dedicado inteiramente à comunidade católica. Às 10h Francisco reúne-se com padres, religiosos, seminaristas e catequistas, proferindo um discurso e depois em um encontro com os bispos e representantes das conferências episcopais da Ásia, fazendo outro discurso. O programa da manhã termina com um encontro à porta fechada com os jesuítas naquele país.

Depois do almoço haverá um encontro inter-religioso na universidade de Chulalongkorn e o dia termina com missa para jovens na Catedral da Assunção e de seguida Francisco parte para o Japão.

Esta é a segunda vez que um Papa visita a Tailândia. João Paulo II esteve no país em 1984.