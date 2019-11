Marchesín e Saravia regressam ao Olival

Agustín Marchesín e Renzo Saravia já estão de regresso ao Olival e integraram a sessão de treino desta quarta-feira, depois de terem estado ao serviço da seleção.

Os dois argentinos estiveram castigados no último jogo do FC Porto, frente ao Boavista, por alegadamente terem violado o regulamento interno do clube, numa festa da mulher de Matheus Uribe. O médio e ainda o compatriota Luís Díaz, os outros dois castigados, continuam ao serviço da seleção e ainda não voltaram.