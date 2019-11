Família de Dany Mota satisfeita com interesse do FC Porto

Bola Branca esteve à conversa com a mãe de Dany Mota, jogador que está a ser apontado ao FC Porto. Conceição Mota não esconde satisfação pelo protagonismo que o filho está a conquistar, passo a passo.

O interesse de um clube como o FC Porto orgulha a família de Dany Mota. "Fico contente vá ele para onde for, mas isso são coisas do Dany e do agente dele. Qualquer destino que vá, seja para o Porto ou para outro clube, fico contente, mas ele é que sabe. É bom ele ser cobiçado por grandes clubes mas ainda não falámos desse assunto e gostava de ouvir a opinião dele", referiu num breve contacto com a Renascença.

O FC Porto já olha para o mercado de janeiro e perspetiva um ataque a Dany Mota, avançado da Juventus, de 20 anos nascido no Luxemburgo, filho de pais portugueses e que é internacional Sub-21 por Portugal. A informação é avançada esta quarta-feira pelo "Tuttomercato", site italiano especializado em futebol.

O "Tuttomercato" avança que a SAD liderada por Pinto da Costa deve avançar com uma proposta formal, para contratar o jogador, nos próximos dias.