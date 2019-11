Paulo Rodrigues: “Há serviços que só funcionam por carolice dos polícias”

Em entrevista à Renascença, Paulo Rodrigues rejeita que o objetivo da manifestação desta quinta-feira da PSP e da GNR, em Lisboa, seja “pôr o país no caos”. Falando de falta de condições, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia – atualmente com 47 anos e no cargo desde 2006 – garante que é a carolice dos profissionais que impede várias esquadras de encerrar e diz que o temido Movimento Zero irá dissolver-se assim que o Governo comece a dar resposta às reivindicações.

Por que é que convocaram esta manifestação ?

Nos últimos quatro anos fomos ouvindo promessas de que seria resolvido um conjunto de questões, que desse aos polícias perspetivas de carreira. Passado esse tempo, continuamos sem ter atualização dos vencimentos, atualizações dos suplementos remuneratórios e a reorganização que queríamos ao nível das promoções. Continuamos sem ter o subsídio de risco – que até foi aprovado pela Assembleia da República – e as condições de trabalho também não se alteraram; pelo contrário, nalguns casos até se agravaram.

Como os problemas são semelhantes na GNR, entendemos avançar para a manifestação. Não podemos esquecer que o primeiro-ministro é o mesmo, que o ministro da Administração Interna é o mesmo e, portanto, é o momento de concretizar. Não podemos continuar mais quatro anos a dizer que vamos fazer alguma coisa.