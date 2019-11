Governo alega ter feito “importante investimento” nas forças de segurança

As contas do Governo em relação às forças de segurança são de somar: só em termos de admissões, contabilizam 4.814 entre 2016 e 2019, o que equivale a “mais do dobro do Governo anterior”, entre 2012 e 2015. Este é um dos números que consta de um relatório enviado esta quarta-feira à Renascença pelo Ministério da Administração interna, na véspera da manifestação das forças de segurança, em Lisboa. Em termos deste investimento, adjetivado como “importante”, há ainda mais números: 23,1 milhões de euros na reabilitação de infraestruturas, 57,2 milhões na aquisição de veículos e mais de 15 milhões na compra de armas e outros equipamentos. Para além disso, o Ministério da Administração Interna realça que, em 2020, se estima a entrega de mais armamento e equipamentos, num valor superior a 6,3 milhões de euros.

Voltando aos efetivos, o documento inclui números retirados do Relatório Anual de Segurança Interna 2018, que contabiliza 22.829 operacionais na GNR e 20.085 na PSP. O Governo salienta as admissões, mas o número de elementos em 2015, de acordo com o mesmo relatório, era até superior (20.466) na PSP e apenas inferior em 56 elementos (22.773) na GNR. Neste caderno recheado de números, para mostrar à opinião pública que houve investimento nas forças de segurança, é ainda destacado que, na GNR, foi “assegurada a subida do posicionamento remuneratório de 19.000 militares” e 5.000 “progrediram na carreira entre 2018 e 2019”, estando previsto o mesmo para 6.100 militares em 2020. “Na PSP e na GNR foi retomado o pagamento em período de férias do suplemento de serviço policial, a partir de 1 de janeiro de 2019, que estava interrompido desde 2011”, acrescenta-se.