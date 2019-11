Até ao final do ano pode viajar nas Terras de Trás-os-Montes por menos de um euro

A população dos nove concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes pode viajar por todo este território até ao final do ano por apenas alguns cêntimos, divulgou esta quarta-feira esta instituição.

Trata-se de uma medida da CIM que decidiu aplicar a tranche a que teve direito do PART - Programa de Apoio à Redução do Tarifário nos Transportes Públicos - na redução de 90% do preço dos bilhetes nas 76 carreiras que servem os concelhos incluídos na comunidade: Macedo de Cavaleiros, Bragança, Mirandela, Vinhais, Vimioso, Mogadouro, Miranda do Douro, Alfândega da Fé e Vila Flor.

A partir de hoje, uma viagem de autocarro entre Mirandela e Bragança fica por cerca de 60 cêntimos, enquanto até aqui o bilhete custava seis euros, de acordo com um dos exemplos apresentados pelo presidente da CIM, Artur Nunes.

A ideia inicial da Comunidade Intermunicipal era a gratuitidade dos bilhetes, mas, segundo explicou, questões técnicas, como a emissão e controlo dos bilhetes por parte das operadoras, impediram este propósito.