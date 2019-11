Planos Poupança Reforma? Uma preparação para o futuro com benefícios fiscais

A subscrição de um Plano Poupança Reforma (PPR) implica um benefício fiscal até ao máximo de 400 euros.

No entanto, apenas 34% - ou seja um em três portugueses - estão a preparar-se para a reforma.

É o que revela o Observador Cetelem sobre Literacia Financeira. 16% têm contas a prazo, 8% têm PPR's, 7% guardam as poupanças em mealheiros tradicionais e 4% em certificados de aforro.

34% parece pouco, só que este número revela um aumento de 7% das intenções de poupança face a 2018.

E, apesar de representarem apenas 8% destas intenções de poupança, a procura pelos PPR's aumentou 1% em relação a 2018. Só que, de uma maneira geral, os portugueses consideram outras opções mais interessantes.

Entre 2018 e 2019, a subscrição de certificados de aforro subiu de 2 para 5%, tal como a poupança no mealheiro tradicional. Ainda há quem pense que não há nada melhor do que ter o dinheirinho do nosso lado.

E os depósitos a prazo são os preferidos dos portugueses. No espaço de um ano, subiram de 12 para 16%.