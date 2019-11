“Kosovo, a grande mentira". Militar português recorda experiência vivida há 20 anos

Vinte anos após o bombardeamento da antiga Federação Jugoslava pela NATO, o major-general Raul Cunha vem a público expor aquilo a que chama “uma mentira do Ocidente para justificar interesses estratégicos“.

O livro com o titulo” Kosovo - a Incoerência de uma Independência Inédita” conta com testemunhos, quase sempre vividos na primeira pessoa, naquele teatro de guerra, entre 1991 e 2009, onde Raul Cunha esteve ao serviço da Comunidade Europeia, NATO e ONU.

Raul Cunha, então conselheiro especial do secretário-geral da ONU no Kosovo, não tem dúvidas de que o novo país é “um Estado falhado que apenas consegue sobreviver à custa de apoios internacionais e negócios do ferro-velho”.

Nesta obra com informação que foi recolhendo ao longo dos anos, o militar sublinha que a intervenção da NATO foi “inédita porque violar-se a soberania de um pais com o argumento humanitário, suscita algumas dúvidas”, pelo que é legitimo questionar “se que aquilo não foi mais que uma desculpa porque há interesses estratégicos em jogo”

Raul Cunha dá a resposta à questão, de modo claro: “Eu acredito que foi isso porque não podemos esquecer que coincidiu com o 50.º aniversário da NATO e a organização estava a perder relevância com o fim da guerra fria. E encontrou ali justificação para o seu emprego.”

Lembra este antigo juiz militar que “quando são feitas as conversações de paz, os sérvios não assinam porque foi introduzida uma cláusula que permitia à NATO fazer o que quisesse no território da ex-Jugoslávia, e isso como é obvio, os sérvios não podiam aceitar”.

“Para mim, essa cláusula foi introduzida, claramente, para sabotar o acordo e permitir a intervenção da NATO”, adianta.

Questionado se tinha essa perceção quando estava no terreno, Raul Cunha diz que “os militares portugueses que passaram pelos Balcãs sempre perceberam que aquela política do bom e do mau era falsa .Não era a realidade”.

"Só os sérvios é que violaram, que mataram? Não. Eles eram todos maus, essa é que é a verdade. Todos cometeram crimes."

Esclarecendo ter “dois filhos meio-portugueses, meio-croatas”, o antigo paraquedista, refere que “as piores coisas foram feitas foi por croatas e por albaneses.”