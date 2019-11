Incêndios na Austrália. Cães treinados para farejar coalas em missão de resgate

"Bear" foi capaz de identificar o cheiro de coalas vivos no Ngunya Jargoon, uma área indígena protegida, onde 20 a 40 coalas viviam antes dos incêndios florestais destruírem 85% de cerca de mil hectares de terreno, adianta a IFAW, numa publicação no Facebook.

A International Fund for Animal Welfare (IFAW) disponibilizou o "Bear", mas garante que “existem outros cães com os quais a Universidade da Costa do Sol em Queensland trabalha, alguns dos quais são treinados para farejar excrementos de coala, enquanto Bear é treinado para farejar peles de coala e identificar onde estão coalas vivos ", disse a porta-voz da organização Clare Sterling, citada pela CNN.

Mais de dez mil pessoas estão sem eletricidade no sul do país, como medida preventiva para reduzir o risco de incêndio. Cerca de 600 frentes permanecem ativas e foram encerradas 100 escolas.

Para os próximos dias, são esperadas temperaturas de 45 graus e ventos de 90 quilómetros hora.

O sul da Austrália teve os primeiros nove meses do ano mais secos de sempre. No Estado de Victoria, as autoridades estão em alerta vermelho. Na Tasmania, o risco é "severo". As autoridades indicam que será praticamente impossível controlar qualquer incêndio que aí comecem.