Colômbia. Em véspera de greve geral, Governo fecha fronteiras e impõe recolher obrigatório

O Governo colombiano anunciou um pacote de medidas de segurança em que se inclui o encerramento das fronteiras do país, devido aos sucessivos protestos que têm vindo a acontecer nas últimas semanas e à greve geral marcada para esta quinta-feira, dia 21 de novembro.

Numa altura em que a América do Sul vive uma onda de manifestações em massa, espera-se a adesão de dezenas de milhares de participantes à paralisação, unidos contra o Governo de direita do Presidente, Iván Duque, cuja popularidade tem vindo a diminuir desde que assumiu o cargo, em agosto deste ano.

Entre os argumentos dos manifestantes que têm aderido às marchas contam-se o combate a medidas de austeridade propostas pelo Governo e também à corrupção endémica no país, a par de sucessivos assassinatos de indígenas e ativistas, cuja responsabilidade moral é atribuída ao Presidente colombiano.

Também a turbulência política sentida em toda a região inflama o tom da contestação. No Chile, os protestos contra o Governo, que no espaço de um mês provocaram mais de 20 mortos, só acalmaram com o anúncio de um referendo sobre a Constituição do país para substituir a atual Magna Carta, que foi aprovada pelo regime ditatorial de Augusto Pinochet e que continua em vigor até hoje.

A Bolívia atravessa um momento de grande instabilidade, com o afastamento de Evo Morales e o futuro do país em aberto. Também o Presidente do Equador, Lenín Moreno, tem sido contestado e forçado a recuar nas medidas de austeridade propostas, enquanto a Venezuela continua em colapso económico e a braços com uma onda de violência sem fim à vista.