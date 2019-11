LeBron James é o primeiro jogador a fazer triplos-duplos a todas as equipas da NBA

LeBron James é o primeiro jogador da história a conseguir triplos-duplos contra todas as equipas da NBA. A marca foi alcançada na madrugada desta quarta-feira, na vitória dos Los Angeles Lakers, na receção aos Oklahoma City Thunder, por 112-107.

O Rei brilhou, com 25 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências. Quem também esteve a alto nível foi Anthony Davis, que amealhou 34 pontos, mais sete ressaltos. Nota, ainda, para os 13 pontos de Caldwell-Pope.

Do lado dos Thunder, não chegaram os 31 pontos de Dennis Schroder, vindo do banco, nem os 25 pontos de Danilo Gallinari.

Os Lakers continuam na liderança da Conferência Oeste, com um registo de 12 vitórias e duas derrotas. Esta foi a quinta vitória consecutiva. Já os Thunder estão no 12.º lugar, com cinco vitórias e nove derrotas.

"Stop" em série negativa do campeão caído



No último lugar, estão os Golden State Warriors, que esta quarta-feira colocaram ponto final numa série de sete derrotas seguidas.

Ainda sem Curry e Thompson (lesionados), a equipa californiana apoiou-se nos 29 pontos de Alex Burks, nos 20 pontos de Glenn Robinson III e no duplo-duplo (oito pontos, 10 ressaltos e 10 assistências) de Draymond Green para levar os Memphis Grizzlies de vencida, por 95-114.

De pouco valeram os 20 pontos de Ja Morant ou o duplo-duplo (15 pontos e 11 ressaltos) de Jae Crowder, para os Grizzlies, décimos classificados.

Todos os resultados



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, 95-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, 115-104



Sacramento Kings-Phoenix Suns, 120-116



Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder, 112-107