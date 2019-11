Andebol. Tiago Rocha na equipa da jornada da Champions

O jogador dos leões apontou sete golos na vitória do Sporting contra os eslovacos do Tatran Presov (37-22).

“Agradeço a todos os que votaram em mim. Ter um jogador do Sporting a ser nomeado para melhor jogador da semana numa prova que conta com as melhores equipas do planeta da modalidade é muito importante. É sinal da grandiosidade do Sporting e estou bastante satisfeito. Também foi muito importante termos ganho”, disse o jogador ao jornal do Sporting.