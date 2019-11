Ricardo Nunes nunca pensou desistir do futebol, mas teve de deixá-lo em pausa

Três meses depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro nos testículos, Ricardo Nunes está de volta aos treinos. Num encontro emocionante com os jornalistas, o guarda-redes do Chaves, que quer ser o rosto de uma luta muitas vezes travada em silêncio e sofrimento, assume que nunca pensou em desistir do futebol, mas teve de o colocar em pausa, para se concentrar numa batalha pela própria vida.

"Desistir nunca pensei, mas que pus de lado pus, porque para mim a prioridade é a vida e, naquele momento, o meu foco era lutar pela minha vida. Foi isso que eu fiz, agarrei-me a isso e a todas as pessoas que estavam comigo no IPO, que foram fantásticas. Deixo aqui um apreço a todos eles, porque fui tratado como se estivesse em casa", afirmou o guardião, de 37 anos, esta quarta-feira.



O diagnóstico precoce foi fundamental na situação de Ricardo, que anseia agora pelo primeiro jogo, depois de tudo. Um momento "muito importante", que chegou a ser muito difuso, no horizonte:

"Depois de se passarmos por um momento tão difícil e de nos ter passado tanta coisa pela cabeça, tantos pontos de interrogação: 'será que vou voltar', 'será que não vou conseguir', 'como é que vai ser a partir de agora', 'o que é que vai ser a minha vida'. Estando aqui de corpo e alma, esse jogo vai ser sempre especial, porque vai ser sempre um troféu para mim, de que consegui ultrapassar uma coisa que é uma palavra muito dolorosa e muito difícil de ultrapassar, que é o cancro."

Sem receio do peso das palavras, Ricardo Nunes pretende ser inspiração para quem luta contra o cancro. Foi a maior defesa deste guarda-redes de 37 anos, que agora tem um novo começo pela frente de uma história que ele espera terminar com o Chaves na I Liga.