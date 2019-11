VAR da Libertadores substituído devido a elogios ao River Plate

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que decidiu excluir o videoárbitro Diego Haro da final da Taça Libertadores, que opõe o Flamengo, de Jorge Jesus, ao River Plate, no sábado.

Explica a Conmebol, em comunicado no site oficial, que a dispensa do árbitro peruano se deve ao "incumprimento da política interna de arbitragem, com relação a entrevistas sem autorização prévia".

Acontece que Diego Haro concedeu uma entrevista sobre a final da Libertadores à rádio argentina "Super Mite Deportivo", em que elogiava a "revolução futebolística" do River Plate, na América do Sul:

"O River gerou uma revolução futebolística na América do Sul, nos últimos cinco anos. Tem um jogo dinâmico e conseguiu títulos em pouquíssimo tempo. O Flamengo, por outro lado, está em mudança e acabou de encontrar uma filosofia de jogo com seu novo treinador."

Diego Haro é substituído por Esteban Ostojich, do Uruguai, na função de videoárbitro. A partida será dirigida pelo chileno Roberto Tobar.

A final da Taça Libertadores, entre os brasileiros do Flamengo, treinados por Jorge Jesus, e os argentinos do River Plate, está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.