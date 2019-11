Só 40 adeptos se despediram do River

Ao contrário do Flamengo, a equipa do River Plate não teve despedida empolgante a caminho da final da Libertadores.

Cerca de 40 adeptos argentinos acompanharam a saída do autocarro do clube para o aeroporto a caminho de Lima, no Peru.

Antes da partida, o plantel ainda treinou.

A final da Taça Libertadores contra o Flamengo, no Peru, está marcada para sábado às 20h00.

Convocados do River Plate:

Guarda-redes: Armani, Centurión, Lux e Bologna;

Defesas: Rojas, Angileri, Díaz, Sibille, López, Casco, Pinola, Martínez Quarta e Montiel;

Médios: Zuculini, Carrascal, Quintero, De La Cruz, Sosa, Palacios, Ferreira, Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Fernández;

Avançados: Matías Suárez, Álvarez, Rollheiser, Borré, Luccas Prato e Sccoco.