Pablo Marí: "Jorge Jesus tira coisas de mim que nenhum treinador conseguiu"

Pablo Marí está encantado com Jorge Jesus, treinador que, acredita, o elevou a um patamar que antes não conhecia. Assim contou o defesa-central espanhol, em entrevista ao portal brasileiro "Globoesporte".

"Ele tira coisas de mim que nenhum treinador conseguiu. Potencializa as minhas coisas boas e corrige o que tenho de mau. Tira a minha melhor versão. O mister consegue coisas que nunca ninguém foi capaz de conseguir", afirmou Marí, reforço do "Mengão" no passado verão.



Marí considera que está a passar pelo melhor momento da carreira e atribui o mérito a Jorge Jesus. O treinador português chegou ao Flamengo a meio da temporada e inverteu por completo o rumo:

"Quando cheguei estávamos em desvantagem na eliminatória da Libertadores com o Emelec, estávamos a oito pontos do líder do Brasileirão, tínhamos acabado de ser eliminados da Taça. O momento não era como agora. Mas trabalhámos, trabalhámos, trabalhámos, com esperança e vontade. Não conquistámos nada, mas estamos perto."